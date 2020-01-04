В рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем.

В тридцатке сильнейших оказалось семь российских лыжников. Четвертый результат в квалификации показал Сергей Устюгов, он побежит в одном четвертьфинале со ставшим 13-м Андреем Ларьковым. Пятое время у лидера общего зачета Александра Большунова, он попал в один четвертьфинальный забег с Андреем Мельниченко (22-е время).

12-е время у Глеба Ретивых, он побежит в пятом четвертьфинале. Артем Мальцев показал 10-е отборочное время и побежит в третьем четвертьфинале. Денис Спицов, ставший 21-м, получил себе в соперники победителя квалификации норвежца Йоханнеса Клэбо и ставшего вторым итальянца Федерико Пеллегрино.

Начало четвертьфинальных забегов назначено на 13:25 по московскому времени.