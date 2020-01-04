Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала, как она исполняет сложную поддержку с партнером по шоу «Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха.

В официальном «Инстаграме» Авербуха появилось видео с исполнением элемента из парного катания. Евгения лежит на плечах партнера, затем он начинает вращаться на льду и поднимает фигуристку над собой, а заканчивается элемент вращением с захватом одной рукой.

Zhenya in a lift 👏😯

📷averbukhofficial pic.twitter.com/zix6Go1O7r — MedvedevaNation (@MedvedevaNation) January 4, 2020

Напомним, Евгения Медведева с 30 декабря по 7 января исполняет главную роль в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», показы проходят на «ЦСКА-Арене» в Москве. Фигуристке досталась роль Дороти. Накануне выступлений спортсменка снялась с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске из-за проблем с коньком.