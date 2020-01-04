Российская лыжница Наталья Непряева пробилась в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме. Соревнования проходят в рамках предпоследнего этапа многодневки «Тур де Ски».

Спортсменка пробилась в полуфинал как один из лаки-лузеров, она стала третьей в своем четвертьфинале, однако показала лучшее время среди остальных неотобравшихся. Также одним из лаки-лузеров в полуфинал квалифицировалась норвежка Тереза Йохауг.

Алиса Жамбалова стала в своем четвертьфинале шестой, Лидия Дуркина в своей шестерке также значительно проиграла конкуренткам и стала последней.

Соперницами Натальи Непряевой в полуфинале станут Майя Дальквист, Анамария Лампич, Ингвильд Остберг, Хайди Венг и Анне Киллоэнен.