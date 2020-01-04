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  • 19:21,  4 января 2020
Хоккей
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Россия начала матч со Швецией в полуфинале МЧМ

Россия начала матч со Швецией в полуфинале МЧМ
Молодежная сборная России по хоккею. Фото: ФХР

Молодежная сборная России по хоккею начала матч против команды Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею U20. Турнир проходит в эти дни в Чехии, матч играют в Остраве на «Остравар-Арене».

В четвертьфинале турнира молодежная сборная России со счетом 3:1 обыграла сборную Швейцарии. В рамках группового этапа россияне обыграли Канаду, забросив в ворота соперников шесть шайб, а также Германию. Два поражения потерпела сборная России — от США и от Чехии.

Сборная Швеции по хоккею не проиграла на турнире ни одного матча. На групповом этапе молодёжка «тре крунур» обыграла Финляндию, Швейцарию, Казахстан и Словакию. В четвертьфинале турнира в Остраве Швеция разгромила хозяйку турнира Чехию со счетом 5:0.

В параллельном полуфинале между собой сыграют сборные Канады и Финляндии. Игра состоится также в Остраве, однако позже: начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

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