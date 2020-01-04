Россия начала матч со Швецией в полуфинале МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею начала матч против команды Швеции в полуфинале чемпионата мира по хоккею U20. Турнир проходит в эти дни в Чехии, матч играют в Остраве на «Остравар-Арене».

В четвертьфинале турнира молодежная сборная России со счетом 3:1 обыграла сборную Швейцарии. В рамках группового этапа россияне обыграли Канаду, забросив в ворота соперников шесть шайб, а также Германию. Два поражения потерпела сборная России — от США и от Чехии.

Сборная Швеции по хоккею не проиграла на турнире ни одного матча. На групповом этапе молодёжка «тре крунур» обыграла Финляндию, Швейцарию, Казахстан и Словакию. В четвертьфинале турнира в Остраве Швеция разгромила хозяйку турнира Чехию со счетом 5:0.