Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поделился мнением, почему на реванш с ним не соглашается российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Слова Макгрегора приводит портал MMA Fighting. По мнению Макгрегора, Хабиб просто дрожит и боится его.

«Он просто дрожит, Нурмагомедов не хочет нашего реванша, не хочет такого боя. Но все хотят еще одной нашей встречи», — сказал Макгрегор, отметив, что боя-реванша хотят как любители UFC, так и президент организации Дана Уайт.

«Он может бегать от этого поединка, но он не сможет спрятаться. Я жду нашей встречи», — заключил Макгрегор.

Напомним, предыдущий бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова завершился досрочной победой россиянина в четвертом раунде. Тогда Нурмагомедов защитил свой чемпионский пояс в легком весе.