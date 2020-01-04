Пять российских лыжников пробились в полуфинал спринтерской гонки классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме. Соревнования проходят в рамках предпоследнего этапа многодневки «Тур де Ски».

В полуфинал спринта прошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Устюгов, Большунов и Ретивых выиграли свои забеги в четвертьфинале, причем Большунов показал абсолютно лучшее время среди всех 30 участников.

Денис Спицов финишировал следом за норвежцем Йоханнесом Клэбо, победителем квалификации, Андрей Мельниченко прошел в 12 сильнейших как лаки-лузер.

В одной шестерке побегут Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Денис Спицов, компанию им составят Йоханнес Клэбо, Пол Голберг и Себастьян Айзенлауэр. Во втором полуфинале выступят Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, они будут бороться против финна Ииво Нисканена и норвежца Шюра Рете.