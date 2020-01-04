Российская лыжница Наталья Непряева вышла в финал спринтерской гонки классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Завершающие этапы проходят в итальянском «Валь-ди-Фьемме».

Во втором полуфинале Наталья Непряева проиграла лишь словенке Анамарии Лампич, уступив на финише 0,29 секунды. Отметим, Непряева стала единственной россиянкой, пробившейся в полуфинал, Лидия Дуркина и Алиса Жамбалова остались в четвертьфинале.

В финале Наталья Непряева будет соревноваться с Анамарией Лампич, норвежкой Астрид Якобсен, американками Сэди Бьорнсен и Джессикой Диггинс, а также итальянкой Люцией Скандони.

Пока Наталья Непряева является лидером спринтерского зачета лыжной многодневки «Тур де Ски».

Женский финальный забег состоится в ближайшее время, сразу после финиша двух мужских полуфинальных забегов.