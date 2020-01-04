Четыре российских лыжника пробились в финал спринтерской гонки классическим стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме. Соревнования проходят в рамках многодневки «Тур де Ски».

Первый полуфинал выиграл норвежец Йоханнес Клэбо, он показал лучшее время дня. Вторым финишировал еще один норвежец Пол Голберг, Александр Большунов и Андрей Мельниченко пробились в финал как лаки-лузеры (по лучшему времени).

Во втором полуфинале победу одержал россиянин Сергей Устюгов, второе место у Глеба Ретивых, они прошли в финал автоматически. Этот забег был медленнее, чем первый полуфинал.

Мужской финальный спринтерский забег состоится сразу после финала женщин, в котором участие принимает Наталья Непряева.