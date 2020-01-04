Российская лыжница Наталья Непряева заняла последнее место в финале классического спринта в Валь-ди-Фьемме в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски».

Спортсменка выбыла из борьбы в первую минуту гонки, по итогу проиграв лидеру более 15 секунд.

Победу в гонке одержала словенка Анамария Лампич, она преодолела дистанцию за 3 минуты, 3,03 секунды. Второе место у норвежки Астрид Якобсен, третье — у американки Джессики Диггинс, обе спортсменки проиграли победительнице не более 0,3 секунды.

После женского финального спринта классикой в Валь-ди-Фьемме пройдет мужской спринт, в финал которого пробилось четыре российских гонщика — Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко.

Завтра, 5 января, состоится финальная гонка «Тур де ски» — масс-старт в гору.