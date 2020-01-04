Игрок голландской команды «Витесс» Рой Беренс высказался по поводу конфликта с бывшим главным тренером клуба, россиянином Леонидом Слуцким.

В интервью Vitesse Inside Беренс рассказал, что имел другое мнение по поводу того, как должна играть команда, и высказал его Слуцкому. «Он ответил, что у нас разные взгляды на футбол, после чего я перестал входить в его планы. Раньше я всегда был игроком основы, а Слуцкий просто отобрал у меня год футбола», — сказал футболист.

По словам Беренса, он надеялся на поддержку одноклубников, однако в футболе каждый думает лишь о себе. «Это жизнь, я смотрю на это трезво. Я поступил так, как считал нужным, и поплатился за это», — заключил Беренс.

Напомним, Леонид Слуцкий тренировал «Витесс» с начала 2018 года по конец 2019-го.