Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл классический спринт в итальянском Валь-ди-Фьемме на предпоследнем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски».

Всего в забеге принимало участие четверо россиян и двое норвежцев.

На втором месте финишировал россиянин Сергей Устюгов, проиграв 0,70 секунды. Третье место у еще одного представителя России, лидера общего зачета Александра Большунова, который уступил Клэбо 0,33 секунды.

Четвертое место у представителя Норвегии Пола Голберга, пятое и шестое также заняли россияне Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко.

Отметим, шестое место в женском классическом спринте заняла Наталья Непряева, которая упала в начале забега.

Завтра многодневка «Тур де ски» завершится масс-стартом в гору на 9 километров.