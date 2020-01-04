Тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал о том, каким образом россияне смогут обыграть команду Швеции в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

Слова Ларионова приводит портал «Матч ТВ». По словам Ларионова, российский хоккей отличает то, что члены команды стали дорожить шайбой. «Это — основной компонент, в котором мы можем всех переиграть, включая шведов», — сказал тренер.

Девизом сборной России Ларионов назвал контроль шайбы, ведь если контролируешь шайбу, то контролируешь и игру. «Быстрый отбор. Gegenpressing — как по Юргену Клоппу, но на льду. И дальше уже — контроль шайбы. И, конечно, быстрый темп. Быстрый переход из обороны в атаку. Подключение защитников», — сказал Ларионов.

Напомним, Россия сразится со Швецией в полуфинале молодежного чемпионата России по хоккею сегодня, 4 января. Начало матча назначено на 17:00 по московскому времени.