Российский лыжник Александр Большунов упустил лидерство в общем зачете «Тур де Ски» за день до окончания лыжной многодневки.

После предпоследней гонки — спринта классическим стилем — общий зачет возглавил норвежец Йоханнес Клэбо, победитель финального забега. Вторым в таблице идет Александр Большунов, он отстает от норвежца на одну секунду. Третьим идет еще один россиянин Сергей Устюгов, он проигрывает лидерам 15 секунд.

В женском общем зачете лидерство у норвежки Терезы Йохауг. В тройку лучших по-прежнему входит россиянка Наталья Непряева, она проигрывает первому месту 14 секунд.

Завтра, 5 января, состоится последняя гонка многодневки «Тур де Ски». Спортсмены пробегут масс-старт в гору свободным стилем на дистанцию 9 километров.