Российский фигурист, призер этапа Гран-при в Москве Макар Игнатов рассказал о том, почему он так стабильно хорошо исполняет четверные прыжки на соревнованиях.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Игнатов отметил, что он всегда делает их и на тренировках, поэтому должен исполнять их чисто и на стартах. Однако одновременно с чистым исполнением четверных прыжков вылезают ошибки на более простых элементах.

«Нужно от этого избавляться. И нужно увеличивать количество четверных», — сказал Игнатов.

Напомним, в текущем сезоне Макар Игнатов стал четвертым на чемпионате России по фигурному катанию и будет запасным на чемпионате Европы в Граце.

Отметим, сегодня Nevasport публиковал видео нового четверного прыжка от Макара Игнатова. Спортсмен на тренировке исполнил четверной риттбергер.