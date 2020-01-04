Российский фигурист Макар Игнатов рассказал о впечатлениях от первого сезона на взрослом уровне.

По словам Игнатова в интервью порталу «Матч ТВ», это хорошо, что взрослый сезон удалось начать с разбега, однако сбавлять темп нельзя.

«Все равно это не максимум желаемого. Хочется идти дальше — на ту же Европу, мир… Олимпиаду. Всем этого хочется», — сказал фигурист.

Также фигурист отметил, что бывает и разочарование, однако всегда необходимо помнить, что это спорт. «Если каждый раз из-за этого умирать — это путь в никуда, мне кажется», — сказал Игнатов.

Напомним, Макар Игнатов в свой первый взрослый сезон занял третье место на этапе серии Гран-при в Москве Rosctelecom Cup, а также стал четвертым на чемпионате России по фигурному катанию.