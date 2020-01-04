Сборная России по хоккею вышла в финал молодежного чемпионата мира, обыграв Швецию. Игра завершилась со счетом 5:4 в овертайме.

Для подопечных Валерия Брагина начало матча сложилось неудачно: шведы вышли вперед спустя 16 секунд после старта игры. Однако к четвертой минуте равновесие было восстановлено: Иван Морозов реализовал большинство, в эпизоде поучаствовали Василий Подколзин и Павел Дорофеев.

В первом периоде сборной России удалось выйти вперед, а затем удвоить свое преимущество. Сначала отличился Александр Хованов, затем — Егор Сколов. Однако ещё до первого перерыва шведам удалось отыграть одну шайбу благодаря точному броску Самуэля Фагемо.

Во втором игровом отрезке Расмус Сандин сравнял счет, затем, уже в третьем периоде, Нильс Лундквист вывел шведскую команду вперед. России удалось избежать поражения благодаря второму голу Егора Соклова.

Игра перешла в овертайм, на четвертой минуте Морозов отправил шайбу в ворота шведского голкипера и принес сборной России победу.