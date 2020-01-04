В итальянском Валь-ди-Фьемме подходит к концу престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 5 января, состоится решающая гонка — масс-старт в гору Альпе де Чермис.

Дистанция будет одинаковой для мужчин и женщин, она составит 9 километров свободным стилем. Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.

Победителем «Тур де Ски» станет не тот, кто первым пересечет финишную черту, а тот, кто окажется лучшим по суммарному времени многодневки. На данный момент лидером мужского общего зачета является норвежец Йоханнес Клэбо, на втором и третьем местах идут россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов. У женщин лидируют норвежки Тереза Йохауг и Астрид Якобсен, россиянка Наталья Непряева — третья.

Женский масс-старт в гору начнется в 15:15 мск, мужской — в 17:15.