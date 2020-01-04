Петербургский СКА на выезде сыграет с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра на стадионе «Минск-Арена» состоится сегодня, 5 января, и начнется в 17:15 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА.

На данный момент команда Алексея Кудашова занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы провели 44 матча в регулярном чемпионате и набрали 61 очко. «Динамо» занимает последнюю, двенадцатую строчку в конференции, имея всего 30 очков после 43 встреч. Минский клуб идет хуже всех не только на Западе, но и во всем чемпионате.

В прошлом матче СКА разгромно проиграл финскому «Йокериту», поражение стало для петербуржцев вторым подряд. «Динамо», напротив, обыграло «Северсталь», прервав серию из двенадцати поражений.