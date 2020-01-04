Сборная России по хоккею встретится с Канадой в финале молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Игра состоится сегодня, 5 января, в Остраве на стадионе «Остравар-Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени.

Стадия полуфинала состоялась накануне. Подопечные Валерия Брагина в тяжелом матче вырвали победу у сборной Швеции. Россияне проигрывали уже на 16-й секунде матча, однако затем смогли отыграться, выйти вперед и довести преимущество в счете до двух шайб. Шведы проигрывали 1:3, но восстановили равновесие, а затем забросили еще одну шайбу. Россия вновь была вынуждена отыгрываться, и в третьем периоде счет снова стал равным. Исход встречи решился в овертайме, автором победной шайбы стал Иван Морозов.

Для канадцев полуфинальный матч сложился намного проще: уже после первого периода они обыгрывали Финляндию со счетом 4:0, а во втором игровом отрезке забили еще один гол.