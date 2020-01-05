В Австралии продолжается командный теннисный турнир ATP Cup. Сегодня, 5 января, сборной России предстоит провести матч с США. Он будет состоять из трех игр — двух одиночных и одной парной.

За Россию выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов. В 12:30 по московскому времени на корт выйдет Хачанов, его соперником будет 32-я ракетка мира Тэйлор Фриц. Затем в борьбу вступит Медведев, ему предстоит провести матч против Джона Изнера, который располагается на 19-м месте в рейтинге АТР.

На встречу в парном разряде американцы заявили Остина Крайчека и Раджива Рама. У россиян вновь будут играть Хачанов и Медведев. Третья ракетка России Андрей Рублев на АТР Cup не выступает, на данный момент он находится в Дохе (Катар), где сыграет на турнире категории АТР 250.

Ранее сборная России обыграла Италию со счетом 3-0 в первом матче ATP Cup.