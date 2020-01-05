Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова станет хедлайнером шоу чемпионов, которое состоится первого февраля во Владимирской области на льду природного озера в парк-отеле «Доброград».

Помимо Загитовой в шоу примут участие Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Ковтун, Анна Погорилая, ведущими мероприятия станут Ирина Слуцкая и российский актёр Марат Башаров. Продюсером шоу является Ирина Слуцкая.

Напомним, 13 декабря Алина Загитова в прямом эфире Первого канала объявила о приостановке соревновательной деятельности на неопределённый срок. В связи с этим, Загитова не принимала участие в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске, а также пропустит ближайшее первенство Европы.