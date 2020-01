View this post on Instagram

❄️⛸️Дорогие друзья, мы приготовили для вас ещё один новогодний подарок. С большой радостью и гордостью объявляем имя хедлайнера Ледового шоу в Доброграде 2020 года! 1 февраля на льду Доброграда выступит Алина Загитова — Олимпийская чемпионка, Чемпионка мира и Чемпионка Европы станет специальным гостем Ледового шоу! Ледовое шоу в Доброграде – это необыкновенный праздник фигурного катания, это спортсмены мирового уровня и неповторимое шоу на льду природного озера. 1 февраля 2020 года мы будем рады видеть вас на ярком событии, в котором также примут участие Олимпийские чемпионы и Чемпионы Европы — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, серебряный призер Чемпионата Европы, двухкратный серебряный призер Чемпионата Европы — Максим Ковтун, бронзовый призер Чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер Чемпионатов Европы — Анна Погорилая. Ведущие вечера — Ирина Слуцкая и Марат Башаров. Продюсер шоу – Ирина Слуцкая. Билеты на сайте dobrograd-afisha.ru (ссылка в профиле) Справки по телефону 8 800 600 80 50 #алиназагитова #alinazagitova #фигурноекатание #иринаслуцкая #татьянатотьмянина #максиммаринин #максимковтун #аннапогорилая #маратбашаров #figureskating #figureskatingrussia #ледовоешоу #доброград