В матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1, проиграв свой третий матч кряду.

Победу «касаткам» принесли шайбы Антуана Русселя на второй минуте и Тайлера Майерса на 59 минуте.

Российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут и не отметился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности «-1». Другой россиянин «рейнджеров» — Павел Бучневич забросил единственную шайбу для своей команды, набрав своё 23 очко в нынешнем розыгрыше НХЛ. Эта шайба стала 50 на счету Бучневича за всё выступление в НХЛ.

Голкипер гостей Александр Георгиев провёл на льду 60 минут, отразив 25 бросков из 27.

«Ванкувер» не проигрывает на протяжении семи игр и занимает шестое место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 42 очками — 13 на Востоке.