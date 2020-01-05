Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что смотрел полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором российская сборная переиграла Швецию со счётом 5:4.

Ови отметил, что результат противостояния расстроил его партнёра по команде Никласа Бекстрёма.

«Мы все смотрели хоккей. Бэкки грустный», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, 4 января сборная России вышла в финал молодёжного чемпионата мира, одолев в овертайме команду Швеции со счётом 5:4. Таким образом, российской команде в главном матче молодёжного мундиаля предстоит встреча с Канадой, которая в свою очередь разгромила Финляндию со счётом 5:0. На групповом этапе команды уже встречались между собой, там россияне без шансов раскатали своих соперников (6:0). Финальный матч состоится сегодня, 5 января в 21:00 по московскому времени.