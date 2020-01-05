Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Тимоти Брэдли считает, что Энтони Джошуа не сможет долго удерживать свои титулы, предположив, что возможным обидчиком британца может стать Александр Усик.

Брэдли сказал, что Джошуа сможет одолеть Кубрата Пулева, но в следующем поединке уступит Усику.

«Думаю, в 2020 году Джошуа потеряет свои титулы. Он уступит их Александру Усику. Энтони победит Кубрата Пулева, но потом Усик перебоксирует Джошуа», — цитирует Брэдли Boxingnews24.

Напомним, в декабре минувшего года Энтони Джошуа единогласным решением судей выиграл Энди Руиса и вернул себе пояса WBA Super, WBO, IBF, IBO. Александр Усик в супертяжёлой весовой категории провёл только один бой. Следующим соперником украинца может стать экс-претендент на титул Дерек Чисорой.