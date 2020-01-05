Российский хоккеист Илья Ковальчук рассказал, как принимал решение подписать контракт с «Монреалем».

Ковальчук признался, что было тяжело покидать «Лос-Анджелес», но родные и близкие поддержали хоккеиста и дали возможность сделать новый шаг в карьере.

«Было сложно, но близкие были рядом, они и друзья поддержали меня. Рад, что оказался в «Канадиенс», это клуб «Большой шестёрки», с огромной базой болельщиков», — цитирует Ковальчука «Чемпионат».

Несмотря на возраст, Ковальчук намерен не уступать более молодым хоккеистам, показывая максимум в каждой игре.

«Что сказать тем, кто считает, что в 36 лет я не смогу успевать за молодыми? Постараюсь от них не отставать, но лучше ничего не говорить. Выйду на лёд и покажу всё там — вот что я собираюсь сделать», — сказал Ковальчук.

Напомним, 3 января Илья Ковальчук заключил с «Монреаль Канадиенс» двустороннее соглашение до конца сезона-2019/20. Начинал сезон хоккеист в составе «Лос-Анджелес Кингз», который в середине сезона поместил игрока на драфт отказов.