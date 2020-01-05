Бывшая первая ракетка мира Сирена Уильямс поделилась впечатлениями от предстоящего поединка против российской теннисистки Светланы Кузнецовой. Соперницы встретятся между собой в рамках стартового матча турнира в Окленде (Новая Зеландия).

Уильямс призналась, что Кузнецова её хорошая подруга, а также отличная теннисистка. Сирена считает, что нет ничего лучше, чем начинать турнир в борьбе с сильным конкурентом. Но несмотря на это, ей грустно от того, что кому-то придётся после первого же матча покинуть соревнования.

«Я действительно люблю её и обожаю, поэтому мне бы хотелось, чтобы наш поединок случился чуть позже, ведь кому-то придётся покинуть турнир», — цитирует Уильямс сайт WTA.

Уильямс никогда за свою профессиональную карьеру никогда не выигрывала в Окленде. В последний раз американка принимала участие в турнире в 2017-м году.