В Австралии проходит новый командный теннисный турнир АТР Cup. Сегодня, 5 января, Сборная России проведет второй матч, соперником станет команда США. Матч будет включать в себя три игры — две в одиночном разряде и одну в парном.

Первым на корт выйдет Карен Хачанов, ему предстоит сразиться с Тэйлором Фрицем. Матч начнется в 12:30 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

После того, как Хачанов и Фриц определят победителя, в игру вступят Даниил Медведев и Джон Изнер. Завершится игровой день парным матчем, против Медведева и Хачанова заявлены Остин Крайчек и Раджив Рам.

Напомним, в первом матче Россия встречалась с Италией и одержала победу во всех трех играх.