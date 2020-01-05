Канадский эксперт по молодёжному хоккею Кори Пронман считает, что очень трудно предугадать результат финального матча МЧМ по хоккею между Россией и Канадой.

Журналист заявил, что игра будет непредсказуемой, но точно не такой, как в групповом этапе, где россияне разгромили канадцев со счётом 6:0. По мнению эксперта, сложно предположить как будут вести себя команды, когда на кону золото чемпионата мира.

«Две прекрасные команды в борьбе за золото. И это будет та еще битва. И плевать, что дважды за один турнир Канада и Россия друг друга никогда не обыгрывали. Это вообще не важно. Что они покажут на льду — куда важнее», — цитирует Пронмана «Спорт-экспресс».

Напомним, в полуфинальном матче сборная России в овертайме оказалась сильнее команды Швеции (5:4), а во второй встрече канадцы разгромили финнов со счётом 5:0. Финальная игра стартует сегодня, 5 января в 21:00 по московскому времени.