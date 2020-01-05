Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится масс-стартом в гору Альпе де Чермис. Гонка состоится сегодня, 5 января, и начнется в 17:15 по московскому времени.

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На победу в многодневке будут претендовать двое россиян — Александр Большунов и Сергей Устюгов. На данный момент они занимают второе и третье места в общем зачете «Тур де Ски», лидирует норвежец Йоханнес Клэбо. Победителем станет тот, чье суммарное время по итогам всех гонок станет минимальным.

Решающая гонка впервые будет проходить в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены всегда бежали пасьют.