Игрок молодёжной сборной России по хоккею Егор Соколов рассказал об ожиданиях перед финальным матчем МЧМ против сборной Канады. По словам нападающего, этот матч самый важный в его жизни.

Соколов заявил, что Россия будет играть в свой хоккей. Форвард добавил, что команда попробует сыграть чище в отборе, исключив ненужные удаления.

«Мы готовимся сыграть в наш хоккей, в который обычно играем. Нужно сыграть строго, попытаться убрать удаления, которые мы в последних играх допускаем», — приводит слова игрока «Чемпионат».

По словам Соколова, Россия готова к агрессивному стилю игры Канады, отметив, что им есть чем ответить своим соперникам.

«У нас есть, чем отвечать. Конечно, эмоции есть. Я восстановился, сейчас нужно готовиться. Будет давление, нервы. Надо это перетерпеть», — сказал Соколов.

В главном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею сборной России предстоит встретиться с Канадой, которая в полуфинале разгромила Финляндию со счётом 5:0. Россия смогла пробиться в финал переиграв в овертайме сборную Швеции (5:4 ОТ). Матч за золото чемпионата мира пройдёт сегодня, 5 января в 21:00 по московскому времени.