Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель провёл встречу со спортивным директором мюнхенской «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, сообщает Le 10 Sport.

Как информирует источник, специалист обсудил с представителем немецкого клуба возможный контракт, который стороны могут заключить с начала следующего сезона. Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагала немцу долгосрочный контракт.

Соглашение между ПСЖ и Тухелем рассчитано до лета 2021 года, но клуб может расторгнуть договорённость с тренером, если команда неудачно выступит в Лиге чемпионов.

Томас Тухель возглавил «Пари Сен-Жермен» в 2018 году. За рулём французского клуба Тухель сумел выиграть чемпионат Франции и Суперкубок Франции. В нынешнем сезоне французского первенства ПСЖ занимает первое место, набрав по итогам 19 туров 45 очков. Групповой этап Лиги чемпионов французы завершили на первом месте: в 1/8 финала Тухелю предстоит встретиться со своим бывшим клубом — дортмундской Боруссией.