Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов считает, что не стоит всерьёз относится к тому факту, что сборные России и Канады ни разу не выигрывали друг друга в двух играх на протяжении одного чемпионата мира. Ларионов сказал, что Швеция тоже не проигрывала на этом МЧМ, но в игре с Россией это случилось.

Ларионов рассказал, что тренерский штаб готовит команду как на выездной матч в Канаду, потому что большинство болельщиков на трибунах будут болеть за соперников, поэтому главное правильно настроить игроков на финал. По словам тренера, команда не собирается играть от обороны, и сделает всё возможное, чтобы ответить агрессии канадцев.

«Естественно, хотим играть агрессивно, более активно. Это мы покажем, это у нас в планах. Ни в коем случае мы не играем от обороны, мы играем в хоккей, который присущ этой команде, который они усвоили и взяли на вооружение», — приводит слова Заслуженного мастера спорта СССР «Чемпионат».

МЧМ по хоккею проходит в Чехии. Главный матч турнира состоится сегодня, 5 января в 21:00 по мск. За золотые медали молодёжного мундиаля поборются сборные России и Канады. Напомним, россияне на выигрывали золото МЧМ на протяжении девяти лет.