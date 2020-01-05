Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков перед мужским масс-стартом сказал, что не только у лидеров есть шансы выиграть последний старт многодневки «Тур де Ски».

Основная часть трассы, по которой побегут спортсмены идёт в гору, которая не очень легко давалась российским лыжникам Александру Большунову и Сергею Устюгову, а какие результаты покажет на горе Клэбо трудно сказать, поэтому Легков считает, что у остальных спортсменов есть шансы в борьбе с тройкой лидеров.

«Все будет решаться в гору. В начале подъема большое раздолье, можно обгонять, убегать, есть места. На самом деле гонка в гору не очень длинная, так что непонятно, чем все закончится, все будет очень интересно. У всех есть шансы. У трёх лидеров точно, но и у ребят, которые идут за ними, тоже будет возможность», — цитирует Легкова «Матч ТВ».

В общем зачёте соревнований лидирует норвежский лыжник Йоханнес Клэбо. На одну секунду от Клэбо отстаёт Александр Большунов, Сергей Устюгов — третий.

Последняя гонка многодневки «Тур де Ски» пройдёт в итальянском Валь-ди-Фьемме. Мужчины побегут 10 километров свободным стилем. Старт гонки запланирован на 17:15 по мск.