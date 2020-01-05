Сербский теннисист Новак Джокович считает, что Открытый чемпионат Австралии может быть перенесён из-за бушующих в Австралии пожаров. В случае сильного задымления территории угрозе спортсменов может угрожать опасность.

Джокович считает, что организаторы сделают всё возможное, чтобы не переносить турнир, но в случае угрозы здоровью теннисистов, у них не будет другого выбора.

«Если дойдет до того, что здоровью игроков будет что-то угрожать, нам придется подумать о переносе турнира. Это самый крайний вариант. Потому что я уверен, что организаторы сделают все возможное, чтобы не переносить турнир», — приводит слова серба AFP.

Ежегодный турнир «Большого шлема» Australian Open должен пройти в Мельбурне с 20-го января по 2-е февраля. В турнире примут участие два российских спортсмена — Даниил Медведев и Карен Хачанов.