Российский легионер «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал, как переживает за сборную России на МЧМ и поделился впечатлениями от предстоящего финала турнира.

Свечников заявил, что очень рад за ребят, отметив, что с некоторыми из них ему посчастливилось вместе играть.

«Просто красавцы. Сколько лет в финале не играли, и все-таки вышли. Хованов, Журавлёв, Мифтахов – это мои партнёры с самого детства, очень рад за них», — приводит слова Свечникова Sport24.

Свечников желает удачи команде в финальной схватке против канадцев. Хоккеист добавил, что игрокам главное справиться с напряжением, которое несомненно присутствует у команды перед финалом.

«Ребята, удачи! Я, надеюсь, вы победите и устроите для России большой праздник. Понятно, после 6:0 в группе напряжение вообще будет зашкаливать, но надо оставаться спокойными», — сказал Свечников.

Напомним, в полуфинале сборная России в овертайме переиграла Швецию со счётом 5:4. В финальном матче российским спортсменам предстоит встретиться со сборной Канады, которая без шансов переиграла команду Финляндии (5:0).