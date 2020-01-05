Тренер футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал свой прогноз на результат финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею Канада-Россия. По мнению экс-игрока «Зенита» российские хоккеисты выиграют золото турнира.

Радимов считает, что исход матча группового этапа не останется незамеченным, поэтому специалист верит в то, что Россия выиграет Канаду с преимуществом в несколько шайб.

«Психологическое преимущество будет у наших, а соперник просто не вытянет. Думаю, что победят наши с разницей в две-три шайбы», — цитирует Радимова «Спорт-экспресс».

Напомним, Россия и Канада встречались между собой в групповом противостоянии: там россияне без шансов разобрались со своим оппонентом со счётом 6:0.

Финал МЧМ-2020 состоится сегодня, 5 января в 21:00 по московскому времени.