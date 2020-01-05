Матч группы D между сборными США и России стартовал на ATP Cup. В первой части противостояния россиянин Карен Хачанов в трёх сетах переиграл Тейлора Фритца со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Хачанов проиграл первый сет, но смог собраться и одержать волевую победу. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.

Во время поединка Хачанов совершил 12 эйсов, допустил одну ошибку при подаче, удачно исполнил четыре брейк-поинта из семи. Его соперник — Тейлор Фритц сделал 11 подач на вылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из шести.

Следом за Кареном Хачановым на корт выйдет его партнёр по команде пятая ракетка мира — Даниил Медведев, которому предстоит встретиться с Джоном Иснером.

Следующий матч сборная России в рамках группового этапа турнира ATP Cup проведёт против сборной Норвегии 7 января.