Российская теннисистка Мария Шарапова на своём официальном аккаунте в «Твиттере» сообщила, что намерена пожертвовать 25 тысяч долларов жителям Австралии, которые ведут борьбу с лесными пожарами.

Шарапова заявила, что Австралия на протяжении многих лет становилась её домом, ей больно смотреть, что происходит сейчас на континенте, поэтому она хочет внести деньги в поддержку австралийцам. Шарапова призвала сербского теннисиста Новака Джоковича продолжить её акцию.

«За последние 15 лет Австралия в январе на месяц становилась моим домом. Моё сердце разбивается, когда я смотрю, как пожары уничтожают земли и животных. Я хотела бы внести своё пожертвование в размере $ 25 тыс. Новак Джокович, сможешь повторить эту сумму?, — написала Шарапова.

The month of January in Australia has been my 🏠 for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply💔. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation?🙏🏻 #letsallcometogether

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 5, 2020