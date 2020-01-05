В решающем матче за право остаться в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира сборная Германии разгромила команду Казахстана со счётом 6:0.

На первый период Германия ушла с минимальным преимуществом, но во втором смогла забить четыре безответные шайбы и обеспечила себе спокойную концовку противостояния.

Командам пришлось выяснять отношения между собой, потому что они заняли последние места в своих группах. После этой победы счёт в серии стал 2:1 в пользу немецкой команды. Таким образом, немцы примут участие в следующем молодёжном мундиале, а Казахстан покидает элитный дивизион. Вместо казахов на будущем молодёжном чемпионате мира выступит сборная Австрии.

Напомним, сегодня, 5 января четыре команды разыграют призовые места МЧМ-2020 года. В матче за третье место Швеция выйдет на лёд против сборной Финляндии, а борьбу за золото будут вести Россия и Канада.