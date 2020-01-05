Последняя женская гонка многодневки «Тур де Ски» подошла к концу. На дистанции девять километров свободным стилем победу одержала норвежка Тереза Йохауг, пройдя расстояние за 34 минуты 21,6 секунды.

Сегодня весь пьедестал заняли представительницы сборной Норвегии: второе место заняла Хейди Венг, проиграв лидеру +50,3 секунды, третье место у Ингвильд Флугстад Эстберг (+54,5).

Ближе всех к норвежской троице финишировала российская лыжница Наталья Непряева, проиграв Йохауг в 57,1 секунды.

В общем зачёте многодневки «Тур де Ски» первое место заняла Тереза Йохауг, следом за ней расположилась россиянка Наталья Непряева.

Завершится многодневка «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме мужской гонкой на 10 км свободным стилем. Мужчины также как и женщины начнут гонку в масс-старте. Начало забега запланировано на 17:15 по мск.