В финальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года сборная России поборется с командой Канады. Противники уже встречались между собой на групповой стадии и там российским хоккеистам не было равных (6:0).

За всю историю молодёжных чемпионатов мира Россия и Канада встречались 26 раз. В пользу россиян завершилось 12 встреч, одно противостояние завершилось вничью. Также ни одна из команд не смогла переиграть друг друга в двух матчах на одном чемпионате мира. Таким образом, сегодня может выровняться не только статистика очных встреч.

В финал канадцы вышли благодаря крупной победе над сборной Финляндии (5:0). Россия в полуфинале в упорном противостоянии в овертайме одолела шведов со счётом 5:4, дважды отыгрываясь по ходу матча.

Главная встреча МЧМ-2020 пройдёт в чешской Остраве 5 января, стартовое взбрасывание запланировано на 21:00 по московскому времени.