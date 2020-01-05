Российская лыжница Наталья Непряева второй год подряд стала серебряным призёром по итогу многодневки «Тур де Ски», повторив таким образом лучшее достижение россиянок за всю историю соревнований. В последней гонке в гору Непряева заняла четвёртое место, но несмотря на это, смогла занять вторую строчку общего зачёта соревнований.

По ходу последних этапов заключительной гонки Непряевой удалось сократить отставание от ближайшей соперницы норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг с семи до двух с половиной секунд, что позволило россиянке обойти конкурентку в общем зачёте. Ещё одна претендентка на второе место — норвежка Астрид Якобсен не смогла выступить удачно, заняв девятое место в масс-старте.

Первое место в общем зачёте у представительницы Норвегии Терезы Йохауг, для неё это третья победа на многодневке кряду. Наталья Непряева — вторая, третье место призёров «Тур де Ски» у Ингвильд Флугстад Эстберг.