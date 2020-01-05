В регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» проведет выездной матч против белорусской команды «Цмоки-Минск».

За всю историю противостояния этих команд белорусы ни разу не смогли справиться с «Зенитом». Во всех 14 встречах победу одержала питерская команда, поэтому гости считаются явными фаворитами противостояния. За то, что хозяева аутсайдеры встречи говорит и турнирная таблица: «Цмоки-Минск» занимает последнее место в Лиге, тогда как «Зенит» держится на седьмой строчке из 13 команд.

Но минчане могут показать характер на своей площадке, что можно было наблюдать в последнем матче команды против одного из лидеров чемпионата — ЦСКА, матч который завершился со счётом 91:94 в пользу москвичей. «Зенит» в последней игре сумел прервать двухматчевую серию поражений обыграв «Автодор» (66:109).

Для обеих команд победа будет очень важна: минчане смогут попробовать выплыть со дна таблицы, для «Зенита» цели аналогичны — по максимуму приблизиться к лидерам Лиги.

Матч «Цмоки-Минск»-«Зенит» состоится на домашнем паркете минчан на «Минск Арене» в 17:00 по московскому времени.