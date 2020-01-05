Даниил Медведев принёс победу сборной России над США в групповом матче турнира ATP Cup, без проблем разобравшись с Джоном Иснером со счётом 6:3, 6:1. Таким образом, россияне одержали досрочную победу перед парным матчем. Длительность противостояния составила один час.

Россиянин выполнил шесть эйсов, ни разу не ошибся на подачах и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из семи. На счету американца четыре подачи навылет, две двойные ошибки и ноль брейк-пойнтов из двух.

В первой встрече противостояния России и США Карен Хачанов в трёх сетах разобрался с Тейлором Фритцем со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Проиграв первый сет Хачанов смог собраться и вырвать победу.

В парном матче Россию представят Карен Хачанов и Даниил Медведев, в пару к американцам заявлены Остин Крайчек и Раджив Рам.

Следующим соперником России по группе станет команда Норвегии, которая сегодня уступила итальянцам со счётом 2-1.