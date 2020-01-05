Российская лыжница Наталья Непряева поднялась на третью строчку общего рейтинга Кубка мира. Напомним, россиянка стала второй по итогу многодневки «Тур де Ски».

Первое место единолично возглавляет норвежка Тереза Йохауг, на её счету 1209 очков. Вторая строчка у соотечественницы Йохауг — Хейди Венг (842 балла), на 63 поинта от Венг отстаёт Наталья Непряева (779).

Топ-5 лидеров общего зачёта Кубка мира выглядит следующим образом:

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1209

2. Хейди Венг (Норвегия) — 842

3. Наталья Непряева (Россия) — 779

4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 699

5. Джессика Диггинс (США) — 644

Напомним, в заключительной женской гонке в итальянском Валь-ди-Фьемме Тереза Йохауг выиграла масс-старт на 9 км, Наталья Непряева по ходу гонки финишировала четвёртой.