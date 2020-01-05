Норвежская лыжница Тереза Йохауг после победы в масс-старте на 9 километров в гору прокомментировала своё выступление на многодневке «Тур де Ски».

Йохауг рада, что смогла ответить экспертам, которые до начала первенства считали, что формат многодневки ей не подходит.

«Немного забавно побеждать, когда все эксперты говорят, что «Тур» мне не подходит. Это отличный ответ», — цитирует Йохауг NRK.

Лыжница счастлива своей победе, а также довольна своим прогрессом в спринтерских гонках.

«Прекрасное чувство – пересекать финишную черту и знать, что я выиграла «Тур», который был моей целью в этом сезоне. Что меня больше всего радует, так это мои спринты – то, как я прибавила в них», — сказала норвежка.

Напомним, в заключительной гонке многодневки «Тур де Ски» Тереза Йохауг выиграла женский масс-старт на 9 км и сдала лидером общего зачета соревнований. Серебряным призёром первенства стала российская лыжница Наталья Непряева.

После победы на «Тур де Ски» Йохауг возглавляет общий зачёт Кубка мира, на её счету 1209 очков.