Российский лыжник Александр Большунов занял четвёртое место по ходу заключительной гонки в гору свободным стилем, но это не помешало ему стать лидером общего зачёта многодневки «Тур де Ски». Лидировавший в рейтинге до этого момента норвежец Йоханнес Клэбо занял 21-е место в забеге и уступил лидерство россиянину.

Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Крюгер, пробежав дистанцию за 30 минут 55,8 секунды. Александр Большунов проиграл Крюгеру 22,5 секунды.

Сергей Устюгов уступил лидеру 35,6 секунды, финишировав шестым, а в общем зачёте «Тур де Ски» занял второе место. В тройку лучших по итогу многодневки попал норвежец Йоханнес Клэбо.

Женский рейтинг многодневки возглавила норвежка Тереза Йохауг, которая выиграла заключительный женский масс-старт в гору. Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро «Тур де Ски», Ингвильд Флугстад Эстберг замкнула тройку лучших женского первенства.