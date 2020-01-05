Сборная России по хоккею встретится с Канадой в финале молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии. Игра состоится сегодня, 5 января, в Остраве на стадионе «Остравар-Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Полуфинальная стадия состоялась днем ранее. Канадцы встречались со сборной Финляндии и не испытали проблем, одержав разгромную победу со счетом 5:0. Четыре шайбы были заброшены еще в стартовой двадцатиминутке.

Для России полуфинал сложился гораздо сложнее: команда Валерия Брагина обыграла шведов лишь в овертайме. Первая шайба была пропущена уже на 16-й секунде, но затем Россия смогла отыграться и выйти вперед. Но победить в основное время не удалось, оно закончилось со счетом 4:4. Решающий гол в овертайме забил Иван Морозов.