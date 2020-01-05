В чешской Остраве стартовал финальный матч молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады. Команды вышли на лед в 21:00 по московскому времени.

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Россия и Канада уже встречались между собой в рамках текущего турнира: на групповом этапе команда Валерия Брагина одержала разгромную победу со счетом 6:0. За всю историю молодежных чемпионатов мира соперники сталкивались друг с другом 26 раз. Канада выигрывала 13 раз, Россия — 12, еще один матч завершился вничью. Если сегодня российским хоккеистам удастся одержать победу, то статистика личных встреч станет равной.

В полуфинале сборная России в тяжелом матче одолела Швецию в овертайме, канадцы разгромили финнов в основное время.