Петербургский СКА на выезде обыграл минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на стадионе «Минск-Арена» и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Подопечные Алексея Кудашова открыли счет на 6-й минуте встречи: с передачи Владимира Ткачева отличился Йоонас Кемппайнен. До перерыва гости успели удвоить свое преимущество благодаря точному броску Андрея Кузьменко. В роли ассистентов выступили Наиль Якупов и Ярослав Дыбленко.

Третья шайба отправилась в ворота «Динамо» во втором игровом отрезке: автором гола стал новичок команды Миро Аалтонен, в эпизоде поучаствовал Максим Карпов.

В заключительной двадцатиминутке Василий Глотов с передачи Аалтонена в четвертый раз поразил ворота минской команды. «Динамо» смогло ответить одной заброшенной шайбой в концовке встречи, отличился Артем Демков.

Таким образом СКА, потерпевший два поражения подряд, прервал неудачную серию.